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В Днепре произошел теракт – взорвался автомобиль с сапером АТО

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 сентября, 11:02
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После взрыва машина начала полыхать. На место вызвали полицию и спасателей
На месте работают правоохранители. Фото: ГУНП
На месте работают правоохранители. Фото: ГУНП

В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Как сообщили "Сегодня" собственные источники в полиции, предварительно, сработало мощное взрывное устройство. Очевидно, было заложено в машину.

"Сейчас устанавливается связь между погибшими, кем они были друг другу. Так как преступление квалифицированно как теракт, преступление расследует не только полиция, но еще и СБУ", – сказали нам в полиции.

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Что известно

Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9 утра.

Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители обещают обновлять информацию.

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Погибли пресс-секретарь ГСЧС и ветеран АТО

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Правоохранители установили, что одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.

Слева на фото погибшая Дарья Гречищева, справа – Алексей Кавлак. Фото: соцсети
Слева на фото погибшая Дарья Гречищева, справа – Алексей Кавлак. Фото: соцсети

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