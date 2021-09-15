В Днепре произошел теракт – взорвался автомобиль с сапером АТО

В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Как сообщили "Сегодня" собственные источники в полиции, предварительно, сработало мощное взрывное устройство. Очевидно, было заложено в машину.
"Сейчас устанавливается связь между погибшими, кем они были друг другу. Так как преступление квалифицированно как теракт, преступление расследует не только полиция, но еще и СБУ", – сказали нам в полиции.
Что известно
Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9 утра.
Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители обещают обновлять информацию.
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Погибли пресс-секретарь ГСЧС и ветеран АТО
Правоохранители установили, что одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.
Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.
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