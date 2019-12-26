Трагедия в больнице Каменского: стало известно о новых подробностях

В Днепре медики рассказали о состоянии пациенток, которых привезли из Каменского после того, как семь человек внезапно заболели после плановых операций – с симптомами тяжелого отравления их срочно доставили в областную больницу. Несмотря на старания врачей один человек, 41-летняя женщина, умерла.

По словам врачей, двоих пациенток уже выписали, а остальные остаются в реанимации. Медики предположили, что осложнения мог вызвать один из компонентов наркоза.

Специалисты Минздрава уже исключили ошибку врачей, но полиция продолжает расследование. Из больницы, где произошел инцидент, изъяли остатки препаратов и документы к ним. Операций там сейчас не проводят.

Под присмотром медиков в Днепре остаются четверо пациентов. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии – она едва успела вернуться в сознание после пяти дней комы. Прогнозов по ее выздоровлению врачи не дают.

"Токсический шок неясной этиологии. Почки, печень, сердце без лекарств перестают работать. Вот именно с этими симптомами полиорганной недостаточности все эти больные", – объяснил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"И сроки годности препаратов, и условия хранения соответствовали режимным положениям, которые существуют в больнице. Мы определили весь перечень тех препаратов, которые применялись во время наркоза. И направили экстренные извещения во все лечебные учреждения касательно запрещения всех этих препаратов", – добавил Валерий Сердюк, директор Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА.

Напомним, шестая часть лекарств в украинских аптеках, по данным неофициальных источников, – это фальшивка или контрафакт. Статистика ВОЗ чуть более снисходительна – там говорят, что каждый десятый медикамент подделка. В целом Украина оказалась на седьмом месте в мире по количеству зарегистрированных случаев фальсификации.

Также мы писали, как на самом деле врач должен назначать препараты. По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название.

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