Троллейбус без тормозов влетел в маршрутку в Днепре: много пострадавших

Сегодня, 11:43

Во время аварии пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии


Фото: facebook.com/mtonkonogyi

Фото: facebook.com/mtonkonogyi

Фото: facebook.com/mtonkonogyi

Фото: facebook.com/mtonkonogyi

В Днепре случилась на проспекте Гагарина троллейбус на большой скорости врезался в пассажирский автобус, который стоял на остановке и принимал пассажиров. Со слов водителя – у троллейбуса отказали тормоза. Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал голова профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

По его словам, пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии. А причиной трагедии Тонконогий назвал "отношение" к электротранспорту Днепра.

"Я писал, что рано или поздно такое отношение к электротранспорту приведёт к тому, что трагедия в Каменском может стать цветочками. Пока не переплюнули, но нет уверенности, что не переплюнут. Почти в час пик на проспекте Гагарина троллейбус без тормозов (со слов водителя троллейбуса) снес пассажирский автобус, который стоял на остановке и принимал пассажиров. 6 пассажиров автобуса пострадало, один в тяжелом состоянии", — написал Михаил Тонконогий.

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Троллейбус двигался по маршруту №16, который связывает Соборную площадь и жилмассив Тополь, маршрутка – по маршруту №40. 

Также в сети появилось видео очевидцев:

Напомним, после резонансной аварии в Кривом Роге копы устроили рейд на дорогах Днепра.

Также по всей Украине начали масштабную проверку маршрутокПравоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.

Ранее в результате столкновения иномарки, маршрутного такси и автобуса в Кривом Роге утром 17 апреля на месте погибли восемь человек. Позже стало известно, что один из раненых скончался в больнице.
автобус, ДТП, маршрутка, троллейбус, тормоза

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Источник:

"Сегодня"

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