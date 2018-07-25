Тройное ДТП произошло в Днепре: пострадали женщина и ребенок

В Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех легковых автомобилей "Lexus GX", "Chrysler 300c" и "Geely CK"", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали в больницу. А женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.

Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.