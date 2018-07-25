Во Львовской области столкнулись фура и Citroën Berlingo: погибли два человека

Вчера, 11:11

Авария произошла при выезде из райцентра Броды на автодорогу Киев – Чоп

В аварии погибли двое людей. Фото: facebook.com/MNSLVIV
В аварии погибли двое людей. Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП произошло 24 июля около 23.20 в городе Броды, при выезде на автодорогу Киев-Чоп.

"Столкнулись автомобили Citroën Berlingo, за рулем которого находился 55-летний житель села Диткивци Бродовского района и грузовик Daf, которым управлял 26-летний житель Закарпатской области. Как предварительно установили правоохранители, водитель минивэна не предоставил грузовику преимущество в движении", – сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель Citroën и его 48-летняя пассажирка, жительница Бродов, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно  в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали. 

Кроме этого, на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
ДТП, водитель, фура, киев-чоп

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Источник:

"Сегодня"

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