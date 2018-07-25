Во Львовской области столкнулись фура и Citroën Berlingo: погибли два человека

Авария произошла при выезде из райцентра Броды на автодорогу Киев – Чоп

Смертельное ДТП произошло 24 июля около 23.20 в городе Броды, при выезде на автодорогу Киев-Чоп.

"Столкнулись автомобили Citroën Berlingo, за рулем которого находился 55-летний житель села Диткивци Бродовского района и грузовик Daf, которым управлял 26-летний житель Закарпатской области. Как предварительно установили правоохранители, водитель минивэна не предоставил грузовику преимущество в движении", – сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель Citroën и его 48-летняя пассажирка, жительница Бродов, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

Кроме этого, на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.