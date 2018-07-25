В Харьковской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть раненые

Вчера, 12:38

В результате аварии ранения получили трое пассажиров маршрутки

Фото: пресс-служба патрульной полиции Харькова
Фото: пресс-служба патрульной полиции Харькова

В Харьковской области в ДТП три пассажира маршрутки получили ранения в столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службы областной Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 7:30 на Симферопольском шоссе в Харьковском районе. Как стало известно, столкнулись грузовик MAN и маршрутка, которая двигалась по маршруту "Конный рынок-Бабаи-1".

Водители обоих автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась. Все обстоятельства сейчас выясняют стражи порядка.

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Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадал.

Также мы писали, как во Львове произошло ДТП с тремя пострадавшими – столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.
ДТП, маршрутка, грузовик, харьковская область

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Источник:

"Сегодня"

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