В Харьковской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть раненые

В Харьковской области в ДТП три пассажира маршрутки получили ранения в столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службы областной Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 7:30 на Симферопольском шоссе в Харьковском районе. Как стало известно, столкнулись грузовик MAN и маршрутка, которая двигалась по маршруту "Конный рынок-Бабаи-1".





Водители обоих автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась. Все обстоятельства сейчас выясняют стражи порядка.

Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадал.

Также мы писали, как во Львове произошло ДТП с тремя пострадавшими – столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.