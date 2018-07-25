Подросток украл автомобиль, влетел на нем в забор, перевернулся и сбежал

Сегодня, 06:34

Жителя города Вараш Ровенской области ищет полиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция
На месте аварии. Фото: Нацполиция

В городе Вараш Ровенской области ранее судимый 16-летний местный житель угнал автомобиль Renault Kangoo, попал на нем дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия.

"68-летний житель Вараш заявил, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки вблизи подъезда", – сообщают в полиции.

А уже через пару часов на улице Бондаренко произошло дорожно-транспортное происшествие, где следственно-оперативная группа обнаружила автомобиль заявителя. Полицейские установили, что неизвестный не справился с управлением и допустил столкновение с забором частного хозяйства. После чего машина опрокинулась, а водитель сбежал с  места происшествия.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенным повторно, начато досудебное расследование. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение несовершеннолетнего, который скрывается от следствия. Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно  в Житомирской области на трассе "Киев – Чоп" столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали. 

Кроме того, на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

 
ДТП, водитель, ровно, автомобиль

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Источник:

"Сегодня"

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