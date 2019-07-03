Непогода бушевала в Украине: появились впечатляющие фото и видео последствий

Без электроснабжения остались более 500 населенных пунктов в 13 областях

Фото ГСЧС.

Настоящий погодный апокалипсис наблюдали вчера жители некоторых областей Украины. Непогода натворила беды и обесточила сотни населенных пунктов в 13 регионах.

Одной из наиболее пострадавших областей стала Днепропетровская . Тут непогода обесточила 163 населенных пунктов. Грозы затапливали улицы, а сильный ветер вырывал деревья с корнями.

В частности, в областном центре из-за порыва ветра дерево упало на остановку. Из-за этого пострадали два человека. Одного из пострадавших госпитализировали. Всего в городе ветер повалил 25 деревьев.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Больше всего беды непогода натворила в Кривом Роге. Тут повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры, а ветер повалил около 190 деревьев. Кроме того, вчера в городе сыпал град величиной с абрикос, а ливень моментально превратил улицы в бурные потоки. Машины буквально плавали по дорогам города, а электротранспорт на несколько часов останавливался. В некоторых местах вода залила здания на целый метр.

Кроме того, возле одного из домов упали два старых тополя и повредили более десятка автомобилей. Без света в городе остались несколько районов. Из-за перепадов напряжения в одной из высоток остановился лифт с беременной женщиной: ее освобождали спасатели.

В Николаевской области вчера прошел мощный ураган. Без электроснабжения в регионе остался 41 населенный пункт. Особо сильный ветер ночью почувствовали жители Первомайска.













В Винницкой области также прошел сильный ураган. 57 населенных пунктов в регионе остались без света. В Томашпольском, Тульчинском и Черновицком районах ветер валил деревья и повредил крыши жилых домов.











Также из-за непогоды пострадала Черновицкая область. Тут в результате падения деревьев пострадали два человека, а без электричества остались 38 населенных пунктов. В Хотинском и Кельменецком районов повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

"Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, вчера непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины.

Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

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