Ударил по голове: в Днепре неизвестный на улице напал на школьницу

В Днепре неизвестный напал на школьницу. ЧП произошло во вторник, 26 февраля, недалеко от Донецкого шоссе на остановке "Ясень" в Амур-Нижнеднепровском районе.

По словам мамы девочки, 11-летняя школьница возвращалась домой после тренировки. Решив сократить путь, пошла мимо гаражей и стоянки. В какой-то момент к ней подбежал мужчина и ударил по голове каким-то длинным предметом.

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"В переулке на нее напал высокий мужчина в черном. Ударил по голове. Нам повезло, он попал прямо в пучек волос, завязанных резинкой на затылке. Когда дочка не упала, он побежал через трамвайные пути в сторону проспекта Мира", — написала в соцсети Анна Кулинич.

Родители школьницы написали заявление в полицию. Как рассказали нам в облуправлении облУНП, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят разыскные мероприятия. Потерпевшую школьницу осмотрели медики. К счастью, серьезных увечий удар по голове не причинил.

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