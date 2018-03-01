Ударил по голове: в Днепре неизвестный на улице напал на школьницу

Сегодня, 07:24

11-летняя школьница возвращалась домой после тренировки

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре неизвестный напал на школьницу. ЧП произошло во вторник, 26 февраля, недалеко от Донецкого шоссе на остановке "Ясень" в Амур-Нижнеднепровском районе.

По словам мамы девочки, 11-летняя школьница возвращалась домой после тренировки. Решив сократить путь, пошла мимо гаражей и стоянки. В какой-то момент к ней подбежал мужчина и ударил по голове каким-то длинным предметом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В переулке на нее напал высокий мужчина в черном. Ударил по голове. Нам повезло, он попал прямо в пучек волос, завязанных резинкой на затылке. Когда дочка не упала, он побежал через трамвайные пути в сторону проспекта Мира", — написала в соцсети Анна Кулинич.

Родители школьницы написали заявление в полицию. Как рассказали нам в облуправлении облУНП, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят разыскные мероприятия. Потерпевшую школьницу осмотрели медики. К счастью, серьезных увечий удар по голове не причинил.

Напомним, житель Волыни на глазах у ребенка избил полицейского.

Также мы писали, что под Житомиром толпа до смерти забила школьницу за якобы долг в 500 гривен.
нападение, избиение, школьница

Вы сейчас просматриваете новость "Ударил по голове: в Днепре неизвестный на улице напал на школьницу". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

В России 16-летняя школьница умерла в "Макдоналдсе"

27 Февраля, 06:16

Врачи не смогли спасти девушку: "Пришла, разделась, положила голову на стол"

Одесса

Фото: pixabay.com

Избиение копов в Одессе: нападавшими оказались футбольные болельщики

25 Февраля, 16:41

Полиция начала уголовное производство по факту инцидента на вокзале
Загрузка...

Одесса

Фото: соцсети

В Одессе напали на депутата

23 Февраля, 15:57

Неизвестный использовал газовый баллончик

Россия

Фото: pixabay.com

В Подмосковье официантка до смерти забила вора

21 Февраля, 04:10

Женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в голову
Загрузка...