Украл деньги на лечение больного ребенка: в Днепре будут судить подозреваемого в мошенничестве
Подсудимому грозит до восьми лет тюрьмы
В Днепре под суд отправили мужчину, которому инкриминируют обвинения в том, что он при помощи объявления о сборе денег на лечение больного ребенка незаконно заработал более 37 тысяч гривен.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, еще в августе прошлого года мужчина разместил в сети объявление и прикрепил к нему реальные фотографии больного мальчика.
При этом в объявлении он изменил номер карты для перечисления средств и контактные данные. На удочку мошенника попались 20 человек, которые перевели более чем в 37 тысяч гривен.
"Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей "мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники", — говорится в сообщении.
Если вина мужчины в суде будет доказана, он отправится за решетку на срок от трех до восьми лет. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.
Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре полицейские задержали мошенника, который заработал на мертвом ребенке 500 тысяч гривен.
Мы также сообщали, что в Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул бизнесмена из Днепра на полтора миллиона гривен.
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