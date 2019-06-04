В Днепре 19-летний юноша ограбил подростка
Преступнику грозит до шести лет лишения свободы
В Днепре 13-летний подросток стал жертвой ограбления. 19-летнего преступника уже задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Дерзкое ограбление произошло на площади Старомостовой. На трамвайной остановке юноша вырвал из рук ребенка колонку. Когда грабитель попытался скрыться, его задержали очевидцы преступления. Злоумышленник оказался 19-летним ранее судимым местным жителем. Как выяснилось, ранее его уже задерживали за аналогичные преступления.
"По данному факту в Днепровском отделе полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что юноше грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в Покрове Днепропетровской области правоохранители задержали 35-летнего мужчину и 14-летнего подростка, которые жестоко избили 80-летнюю женщину и ограбили ее.
А в Белгород-Днестровском районе Одесской области мужчина под предлогом помочь донести сумку ограбил пенсионерку.
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