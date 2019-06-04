Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре 19-летний юноша ограбил подростка

4 июня, 05:40

Преступнику грозит до шести лет лишения свободы

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.

В Днепре 13-летний подросток стал жертвой ограбления. 19-летнего преступника уже задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Дерзкое ограбление произошло на площади Старомостовой. На трамвайной остановке юноша вырвал из рук ребенка колонку. Когда грабитель попытался скрыться, его задержали очевидцы преступления. Злоумышленник оказался 19-летним ранее судимым местным жителем. Как выяснилось, ранее его уже задерживали за аналогичные преступления.

Фото: ГУНП в Днепре 

"По данному факту в Днепровском отделе полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что юноше грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Покрове Днепропетровской области правоохранители задержали 35-летнего мужчину и 14-летнего подростка, которые жестоко избили 80-летнюю женщину и ограбили ее.

А в Белгород-Днестровском районе Одесской области мужчина под предлогом помочь донести сумку ограбил пенсионерку

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ограбление, Днепр, задержание, подросток, юноша

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре 19-летний юноша ограбил подростка". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции рассказали подробности ограбления под Киевом известного юриста

31 мая, 14:31

Неизвестные в балаклавах похитили крупную сумму денег, ценные вещи и телефоны

Угрожал ножом: в Одессе мужчина ограбил туриста-иностранца

30 мая, 09:35

Разбойное нападение произошло на одном из пляжей города

В Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов

24 мая, 12:06

На территории города копы ввели план "Перехват"

Угрожал ножом и избил: в Харькове мужчину ограбили в его квартире

16 мая, 11:37

Преступнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Коломойский прилетел в Украину не один: рассекречены фамилии

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Украинцы стремительно стареют: что происходит

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Вдова Кобзона сделала жуткий подарок больному раком Николаеву

Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь