В центре Днепра змея выбралась погреться на набережной: фото

Бойцы ГСЧС забрали полоза и вывезли его за город

Змею заметили в центре Днепра, прямо на набережной. Фото: ГСЧС

В центре Днепра на набережной заметили немаленькую змею, которая выбралась погреться на солнце. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Люди сообщили, что прямо на городской набережной на солнышке греется немаленький полоз. После вылова спасатели вернули рептилию в экосистему, но уже за территорией города", – говорится в сообщении.

Отдельно спасатели напомнили украинцам о том, что змеи никогда не нападают на человека первыми – они могут укусить, только когда на них наступили или попробовали словить.









"Основное место пребывания рептилий – водоемы и лесостепная местность. Потому будьте внимательны, избегайте зарослей возле воды, не дразните и не пытайтесь словить змею, а тем более – не пытайтесь ее убить" – призвали в ГСЧС.

Напомним, что не так давно в столице из террариума одного из офисов на Подоле сбежала змея. Также мы писали, что в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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