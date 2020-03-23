В Днепр через Киев приедут три автобуса с туристами из Европы: подробности

По прибытии в Днепр им проведут медицинское обследование

Из Днепра в Киеве отправились три автобуса, чтобы забрать домой туристов, которые возвращаются из Прибалтики.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровского горсовета в Telegram, 44 человека – жители Днепропетровской области – должны прибыть сегодня на вокзал в Киев в 16:42. Автобусами централизовано они будут доставлены в Днепр.

"Водители и сопровождающие сотрудники полиции обеспечены необходимыми средствами защиты. Прибывающие обеспечены сухими пайками и водой. Доставка людей производится за счет областного бюджета", – отмечается в сообщении.

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В горсовете подчеркивают, что "по прибытии в Днепр им проведут медицинское обследование. С подозрениями на заболевание – госпитализируют, остальных отправят в самоизоляцию".

"Данных о самочувствии прибывающих людей пока нет. На вокзале их встречает и координирует один из депутатов областного совета", – сообщили в горсовете Днепра.

Напомним, с 16 марта Украина временно закрыла свои границы, чтобы не допустить распространения коронавируса, который бушует в мире.

Вместе с тем, многие украинские граждане не успели добраться к этому времени домой, поэтому их возвращают автобусами или чартерными рейсами.

Так, Государственная пограничная служба 23 марта сообщила, что на границах Украины за сутки оформили более 22 тысяч человек. Из них въехали в страну свыше 15 тысяч, причем 13 тысяч – это украинцы, вернувшиеся на родину. У одного из пассажиров экспресс-тест подтвердил наличие коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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