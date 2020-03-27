Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре устанавливают дорогое оборудование для инфицированных COVID-19 (фото, видео)

27 марта, 14:17

Татьяна Власенко

Оборудование привезли в инфекционную больницу №21

В Днепре настраивают оборудование для оказания помощи инфицированным COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В 21-й инфекционной больнице Днепра идет настройка аппаратов ИВЛ, которые город приобрел за свой счет. Работы специалисты завершат уже завтра, 28 марта, и сразу врачи смогут оказывать неотложную помощь больным с COVID-19", – говорится в сообщении.

В свою очередь генеральный директор инфекционной больницы № 21 Николай Турчин уточнил, что в заведение привезли большую партию того, что необходимо отделению интенсивной терапии для лечения коронавирусных больных.

Реклама

"Это 20 аппаратов искусственной вентиляции легких: из них 15 стационарных и 5 портативных. Также нам привезли 26 мониторов пациента", – рассказал Турчин.

Отметим, что о поставке еще одних аппаратов искусственной вентиляции легких сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

"Еще 15 аппаратов ИВЛ, а также 30 кислородных концентраторов и портативный рентген город получит уже в начале апреля. Это – необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19", – написал мэр.

Также известно, что всего на приобретение оборудования в Днепре выделили 98000000 гривен.

Как сообщал сайт "Сегодня", по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта, в стране218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели.

В Днепропетровской области официально подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр эпидемия коронавирус пандемия Борис Филатов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимости
В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимостиДнепр
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика
Ездила к дочери в Киев: что известно о заболевшей женщине в Кривом Роге
Ездила к дочери в Киев: что известно о заболевшей женщине в Кривом РогеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...