В Днепре устанавливают дорогое оборудование для инфицированных COVID-19 (фото, видео)

В Днепре настраивают оборудование для оказания помощи инфицированным COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В 21-й инфекционной больнице Днепра идет настройка аппаратов ИВЛ, которые город приобрел за свой счет. Работы специалисты завершат уже завтра, 28 марта, и сразу врачи смогут оказывать неотложную помощь больным с COVID-19", – говорится в сообщении.

В свою очередь генеральный директор инфекционной больницы № 21 Николай Турчин уточнил, что в заведение привезли большую партию того, что необходимо отделению интенсивной терапии для лечения коронавирусных больных.

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"Это 20 аппаратов искусственной вентиляции легких: из них 15 стационарных и 5 портативных. Также нам привезли 26 мониторов пациента", – рассказал Турчин.

Отметим, что о поставке еще одних аппаратов искусственной вентиляции легких сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Еще 15 аппаратов ИВЛ, а также 30 кислородных концентраторов и портативный рентген город получит уже в начале апреля. Это – необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19", – написал мэр.

Также известно, что всего на приобретение оборудования в Днепре выделили 98000000 гривен.

Как сообщал сайт "Сегодня", по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта, в стране218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели.

В Днепропетровской области официально подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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