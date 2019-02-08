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В Днепре 17-летний юноша напал на полицейского

Сегодня, 15:21

Парню может грозить до трех лет лишения свободы

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Днепре 17-летний юноша напал на полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/dc9/5c4864dc947f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/dc9/5c4864dc947f0.jpg Днепр Парню может грозить до трех лет лишения свободы

В Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 8 февраля, на улице Агнии Барто. Именно туда приехали полицейские для отработки вызова по факту хулиганства. Во время выяснения обстоятельств дела один из участников конфликта ударил полицейского в лицо.  Несовершеннолетнего задержали.

"Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы, арест, ограничение или лишение свободы сроком до 3-х лет", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

Кроме того, ранее в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица. А в поселке Перегинское Ивано-Франковской области мужчина с топором набросился на полицейских. Чтобы усмирить дебошира, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. 

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Тег Днепр, юноша, нападение на полицейского

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