В Днепре 17-летний юноша напал на полицейского
Парню может грозить до трех лет лишения свободы
В Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел сегодня, 8 февраля, на улице Агнии Барто. Именно туда приехали полицейские для отработки вызова по факту хулиганства. Во время выяснения обстоятельств дела один из участников конфликта ударил полицейского в лицо. Несовершеннолетнего задержали.
"Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы, арест, ограничение или лишение свободы сроком до 3-х лет", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.
Кроме того, ранее в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица. А в поселке Перегинское Ивано-Франковской области мужчина с топором набросился на полицейских. Чтобы усмирить дебошира, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.
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