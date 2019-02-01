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Нападение на полицейского в Харькове: копы установили причастных

Сегодня, 13:14

Копы выяснили заказчика и участников покушения на офицера полиции

Фото: dpchas.com.ua
Нападение на полицейского в Харькове: копы установили причастных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg Харьков Копы выяснили заказчика и участников покушения на офицера полиции

В ходе расследования покушения на офицера полиции копы сумели установить заказчика и исполнителей нападения. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодня собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей", – рассказал он.

При этом он заявил, что "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения.

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Тег Харьков, полицейский, нападение на полицейского

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