В Днепре 19-летний маньяк устроил охоту на "ненужных": резал ножом и снимал на видео

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В Днепре задержали 19-летнего молодого человека, который решил "очистить" улицы города от "ненужных" людей. Сначала он нападал на бездомных и избивал их, а потом взялся за нож, снимая свои нападения на видео и выкладывая их в социальных сетях.

Копы сумели выйти на след парня благодаря показаниям одной из жертв, которой чудом удалось выжить после десятка ударов ножом, сообщают "Надзвичайні новини".

"22-летний парень рассказал, что в тот вечер вышел прогуляться с товарищем по городской набережной, когда на них напал группа подростков – сначала распылили газ, а затем избили и обокрали. Но одному из нападавших разбоя было мало, он достал нож и начал бить свою жертву, снимая процесс на телефон", – говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили в сети видео этого нападения и обещание убить еще 20 человек, и взялись за расследование. Подозреваемого и двух его сообщников удалось оперативно найти и задержать за считанные часы.

Пострадавший сразу же опознал нападавшего, который сейчас находится в следственном изоляторе, ему назначили психиатрическую экспертизу. Если он будет признан вменяемым, за покушение на убийство и пропаганду насилия ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Днепре несколько человек снимали на видео горящего бездомного, не делая попыток ему помочь.

Также стоит напомнить о том, как в Днепре подростки жестоко избили бездомных и оставили их умирать на улице: утром к прохожим обратился мужчина, который попросил вызвать скорую помощь для его друга – по словам бездомного, знакомому очень плохо, и он может умереть.

Позже выяснилось, что он вместе со своим товарищем был сильно избит подростками – молодые люди, вооруженные металлическими прутами, без всяких причин напали на бездомных.

Ранее в Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

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