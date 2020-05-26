В Днепре мужчина задержан за домогательства к 12-летней девочке (видео)

Девочка сумела вырваться и позвать на помощь прохожих

В Днепре, на проспекте Богдана Хмельницкого, недалеко от одной из городских больниц, средь бела дня бездомный мужчина приставал к ребенку – 12-летней девочке.

Девочка сумела вырваться и обратилась за помощью к прохожим, сообщает "Днепр оперативный".

Как выяснилось, 45-летний мужчина схватил девочку за ягодицу, а сотрудники магазина, которые это заметили, сразу же вызвали полицейских.

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Девочка убежала домой, а мужчина, который, по словам очевидцев, был в неадекватном состоянии, не собирался никуда уходить.

В свою очередь, сотрудники магазина рассказали, что подобный случай с этим же бездомным – не первый. Прибывшие на вызов экипаж полиции задержал мужчину – его доставили в ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Днепре произошло убийство 11-летнего Родиона Волкова, тело которого нашли недалеко от больницы.

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А в Кременчуге Полтавской области жертвой насильника стала 13-летняя девочка. Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней уже задержали – им оказался 20-летний местный житель.

Кроме того, под Харьковом произошло жуткое убийство 13-летней девочки. Там полиция задержала голую женщину Татьяну Пьянову, которая несла в пакете голову своей дочери.

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