Полицейские нашли Volkswagen, на котором укатили бандиты после стрельбы в Луцке

Сегодня, 17:29

Автомобиль был обнаружен в одном из сел Ровенской области


Фото: полиция, charivne.info

Фото: полиция, charivne.info

Фото: полиция, charivne.info

Фото: полиция, charivne.info

Один из  автомобилей, разыскиваемых после кровавой стрельбы на автомойке в Луцке, нашли в Ровенской области. Об этом нам рассказали нашему сайту в  Нацполиции Ровенской области.

"В одном из сел Острожского района полицейские обнаружили брошенный автомобиль Volkswagen Touareg, который был в ориентировании. Все материалы по этому делу будут переданы полиции Волынской области", – сообщили в пресс-службе.

В полиции проводят досудебное расследование по нескольким статьям – ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Луцке 5 октября  около 14.30 на службы полиции "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.
расследование, хулиганство, Volkswagen, стрельбы

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Источник:

"Сегодня"

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