В Днепре прохожие вытащили водителя из горящей машины: фото и видео с места ДТП

Один из автомобилей врезался в электроопору

В Днепре произошло ДТП с участием Toyota и Mercedes, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около пяти утра на Набережной Победы недалеко от Мерефово-Херсонского моста.

По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes врезалась Toyota.

После того как Merсedes загорелся, свидетели происшествия вытащили из него водителя. На место прибыли два экипажа скорой помощи. Спасти мужчину не удалось.

Также на место прибыли спасатели и потушили автомобиль. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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