В Днепре двухлетняя девочка выпала с 10 этажа дома и выжила

В Днепре двухлетняя девочка выпала с балкона на 10-м этаже жилого дома и чудом выжила. Об этом сообщили в местной ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня утром в 08:37 на улице Электрической Самарского района. Как выяснили прибывшие на место спасатели, девочка 2016 рождения находилась в квартире без присмотра родителей. Ребенок вышел на балкон, стал на стул и выпал через перила балкона, но зацепился за веревки балкона 9-го этажа. Житель дома, который зашел в квартиру, оперативно снял девочку с веревок на балконе и спас ее.

"Для дальнейшего обследования девочку вместе с матерью каретой скорой медицинской помощи направлено в Днепровскую областную детскую клиническую больницу", – отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно на Донбассе двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открытое окно.

Подобный случай произошел ранее в Киеве: маленький ребенок вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть, а во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.