В Днепре горе-разбойник с оружием пытался ограбить "быстрый кредит"

Копы сумели задержать дерзкого грабителя

Попытку ограбления засняла камера наблюдения. Фото: Нацполиция

В Днепре мужчина, угрожая пистолетом, пытался ограбить учреждение по выдаче "быстрых" кредитов: ворвавшись в помещение, он потребовал отдать ему деньги, но получил от работницы отказ, сбежал.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. Изначально грабитель словесно угрожал работнице, заставляя отдать ему деньги.

После того, как ему было отказано, он достал пистолет и приказал женщине открыть сейф, но и тут ему "не повезло" — персонал сообщил, что ключей у них нет. Грабитель растерялся и сбежал.

Вскоре копам удалось задержать горе-грабителя: им оказался 18-летний местный житель. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по статье "Разбой", решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За нападение с целью завладения чужим имуществом ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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