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В Днепре грабители напали на пассажирку маршрутки

6 мая, 14:14

Двое мужчин попытались отобрать у женщины золотую цепочку

Оба грабителя были задержаны
Оба грабителя были задержаны. Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали подозреваемых, которые в маршрутке пытались ограбить женщину: выходе из автобуса с нее сорвали золотую цепочку и выбежали из салона.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел 5 мая, на проспекте Богдана Хмельницкого. О происшествии стражам порядка сообщила потерпевшая.

По словам женщины, из маршрутки выходили двое парней, один из которых сорвал с нее золотую цепочку и убежал в сторону жилмассива "Тополь". Второго задержал водитель.

"Полицейские опросили свидетелей и стали осматривать прилегающую территорию. Вскоре они обнаружили похожего по приметам 22-летнего мужчину, который что-то искал, но увидев стражей порядка, пытался быстро исчезнуть из их поля зрения. Впрочем, патрульные оперативно среагировали и задержали его", – заявили патрульные.

Вскоре копам удалось найти и украденную вещь – она лежала на траве, в которой копошился парень. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а молодых людей доставили в Шевченковское отделение полиции.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре из дома воры вынесли 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Также сообщалось , что в Днепре копы задержали мужчину, который избил и ограбил женщину.

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Тег ограбление, Днепр, грабитель

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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