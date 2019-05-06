В Днепре грабители напали на пассажирку маршрутки

Двое мужчин попытались отобрать у женщины золотую цепочку

Оба грабителя были задержаны. Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали подозреваемых, которые в маршрутке пытались ограбить женщину: выходе из автобуса с нее сорвали золотую цепочку и выбежали из салона.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел 5 мая, на проспекте Богдана Хмельницкого. О происшествии стражам порядка сообщила потерпевшая.

По словам женщины, из маршрутки выходили двое парней, один из которых сорвал с нее золотую цепочку и убежал в сторону жилмассива "Тополь". Второго задержал водитель.

"Полицейские опросили свидетелей и стали осматривать прилегающую территорию. Вскоре они обнаружили похожего по приметам 22-летнего мужчину, который что-то искал, но увидев стражей порядка, пытался быстро исчезнуть из их поля зрения. Впрочем, патрульные оперативно среагировали и задержали его", – заявили патрульные.

Вскоре копам удалось найти и украденную вещь – она лежала на траве, в которой копошился парень. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а молодых людей доставили в Шевченковское отделение полиции.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре из дома воры вынесли 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Также сообщалось , что в Днепре копы задержали мужчину, который избил и ограбил женщину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре грабители напали на пассажирку маршрутки". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"