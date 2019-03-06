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В Днепре мужчина жестоко избил и ограбил женщину

Сегодня, 15:30

Преступнику грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Pixabay
В Днепре мужчина жестоко избил и ограбил женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg Днепр Преступнику грозит до шести лет лишения свободы

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил и ограбил женщину. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Днепропетровской области.

Ограбление произошло 4 марта около 1:30 на улице Липецкой. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, напал на женщину, нанес ей удары по голове, и также отобрал ее телефон. После этого он скрылся с место преступления.

Грабителя полицейские нашли по приметам недалеко от места случившегося. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель.

"По данному факту в Чечеловском отделении полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За грабеж, соединенный с насилием, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет", – рассказали в отделе коммуникаций ГУ НП области.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили.

Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отобрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

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Тег ограбление, Днепр, женщина, задержание, мужчина

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АВТОР:

Журавель Максим

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