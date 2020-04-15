В Днепре и области ввели "комендантский час": появились подробности

В Днепре и Днепропетровской области на период Пасхальных праздников местные власти ввели режим ограниченного передвижения по улицам населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии областной государственной администрации.

"Нельзя будет просто ходить по улицам. С 13 часов субботы (18 апреля), по 6:00 утра понедельника (20 апреля). То есть, будет время купить продукты, лекарства, все необходимое и после того – мы не выходим на улицу", - заявил председатель ОГА Александр Бондаренко.

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Кроме того, на официальной странице администрации появилось обращение ее руководителя с призывом оставаться дома на праздники.

"Уважаемые жители Днепропетровщины! Приближается Пасха. Ежегодно этот светлый праздник собирает в храмах десятки тысяч верующих. Семьи встречаются за большим столом или выходят на пикники. В этом году из-за эпидемии коронавируса должны внести коррективы в наши планы. Я призываю каждого из вас: оставайтесь дома", – призвал Бондаренко.

Кроме того, он напомнил о том, что к церковной службе можно будет присоединиться в режиме онлайн.

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"Позвоните родным и поздравьте с праздником. Придерживайтесь карантина. Вместе мы сможем остановить болезнь и вернуться к обычному ритму жизни. И помните: в этом году Пасху празднуем дома", – резюмировал руководитель ОГА.

Напомним, ранее мэр Днепра жестко предупредил священнослужителей о недопустимости проведения массовых мероприятий на фоне распространения коронавируса.

Между тем, журналисты решили проверить, как горожане относятся к карантину и в выходной день выбрались в одно из популярных для отдыха мест, обнаружив там свыше сотни людей без средств индивидуальной защиты.

При этом в Днепре уже выкопали 600 могил для потенциальных жертв коронавируса. По словам градоначальника, это не было проявлением паники.

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Также мы сообщали о том, как действовать, чтобы не нарушать карантин:

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