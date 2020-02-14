В Днепре исчезли медицинские маски: что произошло

В некоторых аптеках защитных повязок нет в продаже уже более двух недель

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В аптеках Днепра заканчиваются медицинские маски. В некоторых из них одноразовых повязок нет уже больше двух недель. Об этом сообщает "Наше місто".

Сейчас в городе разгорелся настоящий ажиотаж из-за дефицита масок. В качестве альтернативы горожанам предлагают марлевые повязки, но они не столь эффективны.

"Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать марлевые повязки. По данным исследований, она пропускает до 97% вирусов и бактерий", – рассказала заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Елена Кузьменко.

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По словам специалистов, маски нужно носить тем, кто уже заболел. Менять такую ​​повязку следует каждые 2-3 часа, а после замены обязательно продезинфицировать руки.

Ранее мы писали, что если маску не удалось купить в аптеке, ее можно изготовить самостоятельно. Как рассказал корреспондентам "Сегодня" врач Владимир Курпита, достаточно сложить марлю в четыре слоя – защищать она будет так же, как и фабричная.

Кроме того, мы сообщали, что носить маски обязали работников киевского метро.

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