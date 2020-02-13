Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Как самостоятельно сделать маску

13 февраля, 18:03

Защитную повязку можно изготовить из обычной марли

Если маску не удалось купить в аптеке, ее можно изготовить самостоятельно, рассказал корреспондентам "Сегодня" врач Владимир Курпита. Достаточно сложить марлю в четыре слоя – защищать она будет так же, как и фабричная.

О защите прежде всего должны должны позаботиться те, кто уже болеет, чтобы микробы меньше распространялись. Здоровым людям надевать маски советуют прежде всего на случай контакта с больными. Важно также правильно носить маски – закрывать ней и рот, и нос – только так сработает защита.

"Маска должна тесно прилегать к телу, чтобы сбоку она не была открыта. Потому что если есть дырочка – маска не срабатывает, так как все через нее будет проходить", – говорит врач Владимир Курпита.

Чтобы максимально обезопасить себя от угрозы заражения, менять маску советуют каждые два часа. Если пренебречь этим, накопившиеся микробы сделают защиту неэффективной.

Ранее "Сегодня" писали о том, что носить маски обязали работников киевского метро.

Также мы сообщали, что в Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вирус врач маска коронавирус микробы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видеоПолитика
Не только Польша: украинские заробитчане переориентируются на другую страну
Не только Польша: украинские заробитчане переориентируются на другую странуЭкономика
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...