Как самостоятельно сделать маску

Если маску не удалось купить в аптеке, ее можно изготовить самостоятельно, рассказал корреспондентам "Сегодня" врач Владимир Курпита. Достаточно сложить марлю в четыре слоя – защищать она будет так же, как и фабричная.

О защите прежде всего должны должны позаботиться те, кто уже болеет, чтобы микробы меньше распространялись. Здоровым людям надевать маски советуют прежде всего на случай контакта с больными. Важно также правильно носить маски – закрывать ней и рот, и нос – только так сработает защита.

"Маска должна тесно прилегать к телу, чтобы сбоку она не была открыта. Потому что если есть дырочка – маска не срабатывает, так как все через нее будет проходить", – говорит врач Владимир Курпита.

Чтобы максимально обезопасить себя от угрозы заражения, менять маску советуют каждые два часа. Если пренебречь этим, накопившиеся микробы сделают защиту неэффективной.

Ранее "Сегодня" писали о том, что носить маски обязали работников киевского метро.

Также мы сообщали, что в Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек.

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