В Днепре из окна школы выпал первоклассник

В Индустриальном районе Днепра из окна третьего этажа одной из школ выпал первоклассник. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 18 сентября. Следователи установили, что мальчик остался один в закрытом классе: учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка, когда пошла укладывать школьников спать в комнате для дневного отдыха. На данный момент мальчик находится в одной из больниц города.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Примечательно, что служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, влечет за собой ответственность сроком от 2 до 5 лет.

Напомним, не так давно в Червонограде Львовской области подросток, убегая от охранника, выпрыгнул из окна школы и упал на козырек перед входом в здание.

Напомним, ранее в Киеве с третьего этажа общежития упал первокурсник. По факту гибели парня открыли уголовное производство по ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – несчастный случай.