В Днепре из окна школы выпал первоклассник

Сегодня, 11:28

По факту служебной халатности полиция открыла уголовное производство

Фото: АТН
Фото: АТН

В Индустриальном районе Днепра из окна третьего этажа одной из школ выпал первоклассник. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 18 сентября. Следователи установили, что мальчик остался один в закрытом классе: учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка, когда пошла укладывать школьников спать в комнате для дневного отдыха. На данный момент мальчик находится в одной из больниц города.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Примечательно, что служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, влечет за собой ответственность сроком от 2 до 5 лет.

Напомним, не так давно в Червонограде Львовской области подросток, убегая от охранника, выпрыгнул из окна школы и упал на козырек перед входом в здание.

Напомним, ранее в Киеве с третьего этажа общежития упал первокурсник. По факту гибели парня открыли уголовное производство по ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – несчастный случай.
школа, Днепр, ребенок, выпал, окно, первоклассник

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре из окна школы выпал первоклассник". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: pg11.ru

В Запорожье из окна многоэтажки выпал четырехлетний малыш

Вчера, 11:31

Ребенок упал с третьего этажа и был госпитализирован

Запорожье

Фото: pg11.ru

В Запорожье дети устроили опасные игры перед открытым окном девятого этажа

10 Сентября, 14:04

Танцы и возня на подоконнике продолжались около четырех часов
Загрузка...

Происшествия

Женщину увезли в больницу

В Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома - СМИ

3 Сентября, 17:53

По данным медиков, преподаватель получила травму головы

Происшествия

Фото из открытых источников

В столице погиб первокурсник, выпав из окна общежития

1 Сентября, 18:40

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство"
Загрузка...