В Червонограде подросток, убегая от охранника, выпал из окна школы

Сегодня, 15:55

Парень "летел"  с высоты третьего этажа и доставлен в больницу

Школьник убегал от охранника. Фото: mkset.ru
Школьник убегал от охранника. Фото: mkset.ru

В городе Червоноград Львовской области 13-летний подросток выпал из окна школы. ЧП произошло сегодня, 2 августа, около девяти утра.

"Сегодня поступило сообщение от администрации одной из школ города о том, что травмировался несовершеннолетний. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа", – сообщают в полиции.

По словам охранника школы, он обнаружил в коридоре парня, который, убегая от него, выпрыгнул из окна третьего этажа и упал на козырек перед входом в школу.

Парня доставили в больницу с телесными повреждениями, диагноз уточняется. Пострадавшим оказался 13-летний житель одного из сел Сокальского района, ученик этой школы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Запорожье 14-летняя девочка упала из окна второго этажа недостроенного здания на улице Фортечной. Ребенок приземлился на бетонную плиту в котловане. Предварительно, у девушки диагностировали перелом предплечья и черепно-мозговую травму.

Также мы писали о том, куда и за сколько отправить ребенка на каникулы и где  можно подзаработать подростку

школа, подросток, окно

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"Сегодня"

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