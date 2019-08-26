В Днепре ко Дню Независимости провели "патриотический забег": появились яркие фото

К празднику Дня Независимости в Днепре устроили патриотический забег – облачившись в вышиванки, спортсмены и бегуны-любители из разных городов страны пробежали вдоль Набережной.

Организаторы подготовили дисциплины для взрослых и детей: детвора преодолела дистанции в 100 и 500 метров, а также в 1 км. Взрослые – 2,5 км, 5 и 10 км. Кроме того, соревновались между собой и люди с инвалидностью.

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Победители получили грамоты и ценные памятные призы, а после финиша могли подкрепиться вкусным арбузом.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе сотни людей в вышиванках создали "живую цепь" от памятника Ришелье до Морского вокзала. В акции приняли участие 1248 человек.

Напомним, что на Майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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