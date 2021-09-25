В Днепре легковушка врезалась в мусоровоз – погибла девушка (фото, видео)

В Днепре ночью, 25 сентября, легковушка столкнулась с мусоровозом – в аварии погибла девушка 2001 года рождения, еще трое пассажиров пострадали.
Про это сообщает пресс служба ГСЧС.
По данным спасателей, автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом "МАЗ". В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины.
"С помощью гидравлического резака и разжимателя, чрезвычайники срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.
Медики, прибывшие на место, госпитализировали в одно из медучреждений Днепра спасенных двух молодых мужчин и девушку. Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.
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Главные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Напомним, в Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.
Накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.
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