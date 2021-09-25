Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

В Днепре легковушка врезалась в мусоровоз – погибла девушка (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 11:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины
Предварительно известно, что легковушка Mitsubishi Еvolution выехала на встречную полосу
Предварительно известно, что легковушка Mitsubishi Еvolution выехала на встречную полосу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре ночью, 25 сентября, легковушка столкнулась с мусоровозом – в аварии погибла девушка 2001 года рождения, еще трое пассажиров пострадали.

Про это сообщает пресс служба ГСЧС.

Реклама

По данным спасателей, автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом "МАЗ". В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины.

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Реклама

"С помощью гидравлического резака и разжимателя, чрезвычайники срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Медики, прибывшие на место, госпитализировали в одно из медучреждений Днепра спасенных двух молодых мужчин и девушку. Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.

Реклама

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Читайте также:

Главные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Напомним, в Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Мы также писали, что в Киеве таксист уснул за рулем, в результате чего автомобиль с пассажиркой перевернулся.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

43 352

заболело за неделю в Украине

+45%

Вакцинация
По состоянию на 24 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 418 078
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 720 911
Всего введенных доз 12 138 989
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
8 267 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Можно ли заразиться COVID-19 после прививки
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Десна
8
12:12
16
5
Днепр-1
8
13:8
16
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Суббота, 25 сентября
14:00
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
На заметку
Где согреться осенью
Быть в курсе
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять