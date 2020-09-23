В Днепре любовник-"альпинист" застрял на 11-м этаже (фото)

В Днепре мужчина решил забраться по газовой трубе на 16-й этаж высотки на улице Тополиной. "Альпинист" решился на "восхождение" после того, как консьерж отказалась пропустить его в подъезд.
Как сообщает "Информатор", парень добрался до 11-го этажа, но потом решил все-таки вернуться на землю.
Об инциденте с 29-летним мужчиной стало известно около часу ночи. По словам консьержки, он пытался пройти к своей знакомой, которая снимает квартиру на 16-м этаже. Дежурная решила позвонить ей и спросить разрешения, пускать его или нет. Та попросила не пускать.
Мужчина вышел из подъезда, но не сдался и решил подняться по газовой трубе. Консьержка вызвала полицию. Вместе с копами к месту происшествия прибыли и спасатели.
Как сообщили на официальном сайте Патрульной полиции области, мужчине удалось добраться до 11-го этажа, а потом он самостоятельно спустился на землю, но на 7-м этаже осталась висеть его куртка, которую спасатели впоследствии пытались достать с помощью автолестницы.
Ранее очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку Северного моста в Киеве по стальным конструкциям. У экстремала при этом не было страховки.
Напомним, что зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скользким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.
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