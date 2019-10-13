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В Днепре маршрутка с пассажирами на ходу "потеряла" сразу два колеса: видео

13 октября, 16:34

В результате инцидента обошлось без пострадавших

Маршрутка на ходу "потеряла" сразу два колеса

Маршрутка на ходу "потеряла" сразу два колеса / Фото: Информатор

В Днепре маршрутное такси №55 во время движения по микрорайону Краснополье "потеряло" сразу два задних колеса.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев происшествия, в салоне находилось около десяти человек, но никто из них не пострадал – люди отделались только испугом.

"Внутри находились, как минимум, десять человек, все испугались, но никто не пострадал – повезло. Я считаю, что виной таким происшествиям – возраст автобусов и нежелание перевозчиков проводить качественную проверку", – сообщил один из свидетелей.

В свою очередь, глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий отметил, что маршрутка "только вчера прошла очередной ОТК" и никаких нарушений не было выявлено – при осмотре механики не обнаружили ничего подозрительного.

"Во время движения водитель услышал посторонний звук, резкий хлопок и машина села на заднюю часть рамы. То есть, задний мост просто выехал из-под автобуса. Это случилось из-за того, что заклинило редуктор заднего моста. В автобусах и грузовиках на шасси ГАЗель такое случается. В таких случаях пассажиры не страдают. Автобус направлен на ремонт", – рассказал он.

Напомним, недавно на трассе Киев – Сумы, вблизи села Гоголев в Киевской области, произошло трагическое ДТП, в котором погибли сотрудник полиции и его малолетняя дочь, еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Также сообщалось, что в результате дорожной аварии в Волынской области пострадал сотрудник патрульной полиции Киверцовского райотдела.

Кроме того, мы писали о подробностях смертельного ДТП на трассе Херсон – Николаев, в котором погибли двое руководителей полиции Николаевской области. Автомобиль Toyota Camry ехал со стороны Херсона и, не доезжая около шести километров до села Величково, лоб в лоб столкнулся с внедорожником Lexus.

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