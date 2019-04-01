В Днепре маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину

Пострадавшую с травмой головы госпитализировали

ДТП с маршруткой в Днепре. Фото: Информатор

В Днепре маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/208/1c6/5ca2081c64947.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/208/1c6/5ca2081c64947.jpg 2019-04-01T15:47:01+03:00 Днепр Пострадавшую с травмой головы госпитализировали

В Днепре вечером 31 марта, около 21:30, на улице Паникахи маршрутка сбила женщину. Инцидент произошел в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на данные полицейских, которые опросили свидетелей, маршрутный микроавтобус наехал на женщину, которая выбежала на дорогу с неосвещенной стороны улицы. По словам пассажиров, маршрутка ехала со скоростью примерно 50 км/ч.

Пострадавшую с травмой головы и ссадинами, забрала скорая помощь Движение в районе ДТП было затруднено. На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.