В Днепре маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину
Пострадавшую с травмой головы госпитализировали
В Днепре вечером 31 марта, около 21:30, на улице Паникахи маршрутка сбила женщину. Инцидент произошел в нескольких метрах от пешеходного перехода.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на данные полицейских, которые опросили свидетелей, маршрутный микроавтобус наехал на женщину, которая выбежала на дорогу с неосвещенной стороны улицы. По словам пассажиров, маршрутка ехала со скоростью примерно 50 км/ч.
Пострадавшую с травмой головы и ссадинами, забрала скорая помощь Движение в районе ДТП было затруднено. На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре маршрутка возле пешеходного перехода сбила женщину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецкой области столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
В ДТП травмы получили пожилая мать водителя и его дочь