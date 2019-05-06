Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре массово проверяют работодателей: выписали штрафов на 8,8 млн грн

6 мая, 16:23

Инспекторы следят за соблюдением закона

Фото: Pixabay

Ежедневно ревизоры инспекции по вопросам труда и занятости населения выписывают в Днепре штрафов на 34 тысячи грн.

В инспекции отчитались о результатах работы за год, рассказав, что специалисты провели 70 проверок, по результатам которых выписали штрафов на 8,8 млн грн. Кроме того, ревизоры отправили около 7000 писем предпринимателям. В инспекции считают: это дало положительный эффект.

Если в прошлом мае 2721 руководитель предприятий получали зарплату ниже минимальной, уходя от уплаты налогов, то год спустя таких осталось лишь 442. Кроме того, работодатели более активно оформляли сотрудников.

"По сравнению с февралем прошлого года, в нынешнем оформленных работников стало на 2290 человек больше", — говорит начальник инспекции Татьяна Янушкевич.

Напомним, бурная избирательная кампания вынудила работодателей в начале весны занять выжидательную позицию. Новые вакансии отражают только потребность в замещении уволившихся сотрудников и сезонные колебания, а не намерение развивать и масштабировать бизнес, считают в экспертно-аналитическом центре провайдера комплексных HR-решений HeadHunter Украина. Так, в марте заметно снизилась активность поиска со стороны работодателей, готовых вырастить специалистов "с нуля" — количество вакансий в профсфере "Начало карьеры" по сравнению с февралем сократилось на 1,7%.

Ранее "Сегодня" выяснили какие ниши европейского и американского бизнеса занимают украинцы. Ведь украинские работники не отстают в поисках трудоустройства за рубежом. Они уже давно освоили международный рынок труда как специалисты высокого уровня. 

Смотрите также сюжет "Сегодня" о том, как начать свой бизнес в Европе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег штрафы, проверка, штраф, проверки, ревизоры, работодатели, проверки бизнеса

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре массово проверяют работодателей: выписали штрафов на 8,8 млн грн". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине может увеличиться штраф за не пристегнутый ремень безопасности: когда и на сколько

Сегодня, 11:24

По данным Центра демократии и верховенства права, лишь 23% соотечественников пристегиваются в машине

Горячий сезон заработков в Украине: каких специалистов ищут на лето

Вчера, 07:51

Для сезонных работ активно ищут продавцов, горничных, водителей и тату-мастеров

В Киеве оштрафовали родителей двоих учеников, унижавших одноклассника

3 мая, 15:17

Родители школьников, которые унижали одноклассника, заплатят по 850 гривен

"Евробляхеры" после растаможки авто могут вернуть штрафы

2 мая, 11:49

Суд в Киеве принял решение по "добровольному взносу" 8500 гривен

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Тимошенко призвала сформировать новое правительство

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Папина копия: Тина Кароль показала публике своего подросшего сына

11 ошибок, которые следует избегать при выборе штор

5 продуктов, которые нельзя есть в сыром виде даже голодным

Только легендарные Ray Ban! ТОП-качество по лучшим ценам

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Елена Зеленская - что известно о жене будущего президента Украины

«Не бойтесь измены»

Что рассказала СБУ о задержании группы российских диверсантов