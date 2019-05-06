В Днепре массово проверяют работодателей: выписали штрафов на 8,8 млн грн

Инспекторы следят за соблюдением закона

Фото: Pixabay

Ежедневно ревизоры инспекции по вопросам труда и занятости населения выписывают в Днепре штрафов на 34 тысячи грн.

В инспекции отчитались о результатах работы за год, рассказав, что специалисты провели 70 проверок, по результатам которых выписали штрафов на 8,8 млн грн. Кроме того, ревизоры отправили около 7000 писем предпринимателям. В инспекции считают: это дало положительный эффект.

Если в прошлом мае 2721 руководитель предприятий получали зарплату ниже минимальной, уходя от уплаты налогов, то год спустя таких осталось лишь 442. Кроме того, работодатели более активно оформляли сотрудников.

"По сравнению с февралем прошлого года, в нынешнем оформленных работников стало на 2290 человек больше", — говорит начальник инспекции Татьяна Янушкевич.

Напомним, бурная избирательная кампания вынудила работодателей в начале весны занять выжидательную позицию. Новые вакансии отражают только потребность в замещении уволившихся сотрудников и сезонные колебания, а не намерение развивать и масштабировать бизнес, считают в экспертно-аналитическом центре провайдера комплексных HR-решений HeadHunter Украина. Так, в марте заметно снизилась активность поиска со стороны работодателей, готовых вырастить специалистов "с нуля" — количество вакансий в профсфере "Начало карьеры" по сравнению с февралем сократилось на 1,7%.

Ранее "Сегодня" выяснили какие ниши европейского и американского бизнеса занимают украинцы. Ведь украинские работники не отстают в поисках трудоустройства за рубежом. Они уже давно освоили международный рынок труда как специалисты высокого уровня.

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