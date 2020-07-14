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В Днепре мощный ливень размыл дорогу: появились фото и видео

14 июля, 15:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дожди не первый раз "уничтожают" дороги на этом участке

На Днепр обрушился ливень и сильно размыл дороги в городе. От непогоды также пострадали несколько домов.

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Как сообщает 056.ua, речь идет о Крестьянском спуске. За полтора месяца это уже третий раз, как дожди "уничтожают" дороги на этом участке. Урон стихия нанесла домам по адресу Симферопольская, 19А – там затопило подвалы.

Отметим, что еще в конце мая, спустя десять дней после ремонта, на Крестьянском спуске дожди сильно повредили дороги. А в июне после обильного ливня снова появились провалы грунта.

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Также смотрите видео с места событий.

Видео: facebook.com/watch/informator.dp.ua
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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области, где вечером 13 июля прошел сильный ливень, за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

Также напомним, что мощный ливень накрыл Запорожье. Стихия натворила немало бед в городе. На дорогах образовались глубокие лужи, а на некоторых улицах вода шла настолько сильным потоком, что сбивала с ног людей и сносила машины.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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