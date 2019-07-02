В Днепре мужчина похитил годовалую девочку

Похищенным ребенком оказалась дочь бывшей сожительницы подозреваемого

Фото: Нацполиция

"В Днепре в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее бывший сожитель пришел в дом, где раньше жил, и похитил ее годовалую дочку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как заявила мать ребенка, около 21:00 к ней домой пришел бывший сожитель, забрал ее дочь и ушел. Впоследствии мужчина позвонил женщине и сказал, что собирается вывезти ребенка из города.

Полицейские отправились на автовокзал, чтобы задержать подозреваемого. Они опросили прохожих и узнали, что мужчина, похожий по приметам, сел с ребенком в автобус на Одессу.

Копы передали информацию другим экипажам патрульной полиции, одни из которых остановили автобус. Однако оказалось, что ни ребенка, ни мужчины внутри не было.

"Впоследствии на проспекте Гагарина патрульные увидели похожего по приметам мужчину с ребенком, который увидев полицию, пытался уехать на такси. Транспортное средство стражи порядка заблокировали. На место происшествия приехала и заявительница, которая подтвердила, что указанный человек – это бывший сожитель, а ребенок с ним – ее дочь", – рассказали в патрульной полиции.

Мужчина не хотел отдавать ребенка, поэтому копы применили к нему физическую силу и заковали его в наручники. Похититель был задержан, а ребенка вернули матери.

Ранее сообщалось, что в Киеве с поличным задержали преступную группу, участники которой на протяжении почти двух лет совершали кражи имущества из складских помещений, офисов и магазинов.

Также столичные копы разоблачили группу мошенников-"экстрасенсов".

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