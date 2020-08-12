В Днепре мужчина угнал машину и угодил в ДТП: пострадал ребенок

В Днепре, где недавно произошло ДТП со свадебным кортежем, в аварию попал угонщик. Мужчина на краденой машине наехал на бордюр.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел в Шевченковском районе города. Поздно вечером 9 августа владелец Honda Accord оставил свой автомобиль на автомойке. Когда он вернулся за машиной, ее уже не было.

Как выяснилось, автомобиль угнал работник автомойки. Но до конца проделать это ему не удалось – во время движения по проспекту Богдана Хмельницкого он попал в ДТП. После наезда на бордюр от машины отлетела деталь. Она травмировала девятилетнего мальчика, который стоял на тротуаре с родителями.

После аварии мужчина пытался сбежать, но его задержали полицейские. Угонщиком оказался ранее несудимый 28-летний житель Павлограда. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Напомним, что ранее в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате аварии в больницу попали шесть человек. Среди пострадавших – подростки.

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Кроме того, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford.

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