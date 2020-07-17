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В Днепре на дороге появилась двухметровая яма: проезд по улице перекрыли (фото и видео)

17 июля, 04:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Участок дороги оградили сигнальными лентами

В Днепре после того, как грузовик чуть не ушел под землю, произошло новое ЧП – на дороге образовалась огромная дыра. Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент случился на перекрестке улиц Космонавтов и 20-летия Победы. Коммунальщики полностью перекрыли проезд транспорта на этом участке дороги.

Яма достигает двух метров глубины. По словам очевидцев, асфальт провалился после того, как там проехал грузовик.

СМИ пишут, что вероятной причиной обвала стал протекающий коллектор. Под землей находится труба большого диаметра. Предполагается, что она лопнула, в результате чего вода подмыла грунт.

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Сейчас аварийный участок дороги оградили сигнальными лентами, а проезд по улице Космонавтов перекрыли. На месте работали сотрудники ГСЧС и аварийная бригада КП "Днепрводоканал".

Напомним, ранее подобный случай произошел в Харькове. В переулке Университетском, между улицами Квитки-Основъяненко и Университетской, в асфальте появилась огромная яма.

Также недавно в Днепре ливень сильно размыл дороги. Появились видео с места событий:

Видео: facebook.com/watch/informator.dp.ua

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Днепр асфальт коммунальщики

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