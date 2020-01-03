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В Днепре на год перекроют центральную улицу: что произошло

3 января, 10:05

ЖСК разработает временную схему движения транспорта

Фото: superomsk.ru

Фото: superomsk.ru

В Днепре на год перекроют тротуарную часть улицы Ивана Акинфиева. Проезжую часть улицы сузят, говорится в распоряжении городского головы.

Итак, согласно документу, улица Акинфиева будет перекрыта в районе дома №14Б с 6 января до 31 декабря 2020 года. Эти меры объяснили проведением строительных работ.

В распоряжении отмечено, что до начала работ ЖСК должно разработать и согласовать временную схему движения транспорта по улице, а также установить ограждения по периметру зоны производимых работ и сохранить все инженерные сети.

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Также мы сообщали, что в Днепре с сегодняшнего дня, 3 января, подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь поездка в городских автобусах обойдется в 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах — 6 гривен.

Также мы писали, что Львов может стать первым городом Украины, в котором не будет маршруток: петицию об их замене новыми автобусами уже поддержали депутаты.

Кроме того, в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украину, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

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