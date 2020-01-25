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В Днепре на переходе сбили двух пешеходов: мужчины погибли на месте

25 января, 18:07

Полиция уже задержала водителя легковушки

В Днепре произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил двух мужчин. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Согласно данным правоохранителей, 24 января, около 23:30, на Набережной Заводской, автомобиль ЗАЗ сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

На место сразу вызвали "скорую@ и полицию. В результате аварии оба мужчины скончались на месте.

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Водителя уже задержали, полицейские начали уголовное производство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Днепре произошло пьяное ДТП – микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в толпу пешеходов. В больницу попали четыре человека. Авария случилась около 17:40 23 января на улице Ударников. В пресс-службе местной полиции рассказали, что водитель автомобиля Mercedes сначала выехал на трамвайные пути, а потом попытался избежать столкновения с трамваем. В итоге он влетел в пешеходов.

Также мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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ДТП Днепр сбили смертельное ДТП пешеходная зона

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