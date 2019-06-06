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В Днепре на реконструкцию закрыли центральную часть города

6 июня, 13:10

Работы ведутся на улице Короленко

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Днепре рабочие приступили к реконструкции части улицы Короленко от проспекта Дмитрия Яворницкого до улицы Челюскина. В первую очередь, строители перенесут коммуникации, а в завершение высадят 70 новых деревьев. Работы будут продолжаться до конца года.

"По проекту, на этой части улицы планируется сделать бульвар с двумя фонтанами, зонами отдыха, новым освещением и обустроенными велодорожками", — рассказал начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета Петр Шматченко.

Напомним, что в столице капитально отремонтируют 18 учебных заведений. Также мы писали, что в первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Ранее мы писали о том, как коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам. Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.


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Тег ремонт, Днепр, реконструкция

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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