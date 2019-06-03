В Одессе отреставрируют рухнувшую кариатиду на доме Навроцкого: под угрозой другие части дома

На место происшествия отправили инспекцию

Фото: odessa-life.od.ua.

Одесские чиновники пообещали, что обяжут восстановить часть фасада дома Навроцкого, что возле театра оперы и балета, с которого на днях упала кариатида. Небольшая колонна в виде женской фигуры рухнула с третьего этажа.

Начальник горуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко заявил, что на место происшествия отправили инспекцию. Она выяснит, есть ли охранные договора у владельцев квартир верхних этажей и когда в последний раз проводили реставрационные работы.

"Если есть определенный (гарантийный. — Авт.) срок по этим работам, сообщим исполнителю об осуществлении мер по восстановлению фигуры", — отметил Остапенко.

По нашим наблюдением, под угрозой и другие части дома: на перилах балконов лущится краска, а на колоннах виднеются трещины.

Ранее в центре Одессы на прохожего упал кусок фасада. Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской возле дома № 44.

Напомним, в Киеве произошло обрушение в здании геологического колледжа. В крыле, где произошло ЧП, раньше было общежитие.

Также мы писали, что многоэтажка в Одессе опасна для жизни: с фасада падают огромные куски бетона. По словам жильцов дома такое происходит не впервые, фасад многоэтажки покрылся трещинами и большие булыжники падают на тротуар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе отреставрируют рухнувшую кариатиду на доме Навроцкого: под угрозой другие части дома". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"