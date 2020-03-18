"Детей не должно быть на улицах": украинцев напугали фейковые сообщения от "полиции"

После введения карантина в Украине украинцам начали приходить фейковые сообщения якобы от правоохранителей, что дети должны на время ограничительных мер находиться дома и случае их появления на улице родителям грозит уголовная ответственность. В Национальной полиции назвали эту информацию недостоверной.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения Департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с коронавирусом", – сообщили в пресс-службе полиции.

В правоохранительных органах отмечают, что распространители фейков пытаются поддать население панике и дестабилизировать ситуацию. Более того, ложные сообщения присылают не только про детей. Украинцев призвали доверять только официальной информации, которая распространяться исключительно по официальным каналам через интернет-порталы президента Украины, Кабинета министров, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

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"Фейки, слухи и откровенная ложь имеют разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности. Уважаемые граждане! Просим вас критически относиться к таким слухам и сообщать в Департамент киберполиции об их распространение по адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону – 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию", – сообщили в полиции.

Отметим, что одному из наших сотрудников также приходили соответствующие фейковые сообщения. Смотрите скриншоты:

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

На сегодняшний день в Украине официально подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два случая оказались летальными. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространения вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение. Кроме того, с сегодняшнего дня закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 20. Такие меры введены до 3 апреля. Больше читайте в материале "Карантин и коронавирус: все о ситуации в Украине и мире".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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