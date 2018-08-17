В Днепре накрыли зал игровых автоматов

В Днепре патрульные полицейские накрыли зал игровых автоматов, который был замаскирован под интернет-центр. Копы обнаружили нелегально работающее заведение по ул. Даниила Галицкого во время патрулирования города в ночь на 16 августа.

"Патрульные подошли к интернет-центру, который был закрыт, и вроде не работал, постучали в дверь, им открыла неизвестная девушка. Они у нее поинтересовались, могут ли они войти в помещение. Девушка не была против", — рассказала нам пресс-секретарь патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Уже внутри копы обнаружили 14 игровых автоматов с купюроприемниками. В патрульной полиции говорят, что документов на проведение подобного рода деятельности, конечно же, никто не предоставил. На место вызвали следственно-оперативную группу Новокодакского отделения полиции.

Накануне в Днепре подстрелили 20-летнюю сотрудницу игорного заведения. Полицейские рассказали, что, по предварительной информации, в заведение зашло двое злоумышленников, в то время как третий мужчина остался на улице. Вероятнее всего, они планировали ограбить заведение, но сделать это им не удалось. Предварительно, нападавшие стреляли из травматического оружия.

Также мы писали, что ночью 24 мая в Днепре по улице Бердянской, что в Индустриальном районе города, загорелся зал игровых автоматов.

Кроме того, напомним, в Запорожье ликвидировали нелегальный игорный зал.