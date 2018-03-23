В Запорожье ликвидировали нелегальный игорный зал

Полицейские обнаружили зал с игровыми автоматами и ликвидировали его

В Запорожье сотрудники полиции обнаружили подпольный зал игровых автоматов в Заводском районе, провели в нем обыск и изъяли незаконное оборудование. Как сообщает Отдел коммуникации полиции области, заведение находилось по улице Электрической.

"Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли четыре игровых автомата", – сообщают копы. Открыто уголовное производство по статье "занятие игорным бизнесом", полиция разыскивает организаторов заведения.





Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Напомним, ранее в Днепре пытались сжечь два зала с игровыми автоматами, которые работали под вывеской интернет-клубов. Заведения находились в разных районах города, но в обоих случаях нападавшие пытались испепелить их с помощью так называемых "коктейлей Молотова".

А в Киеве депутаты городского совета предложили создать в столице специальную игорную зону. Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Александр Пабат.

По его словам, пока бюджетную комиссию Киеврады не прошел вопрос, предусматривающий вывод из тени игрового бизнеса и создание в Киеве специальной игорной зоны.

"Будем делать вид, что не замечаем многочисленных "лото", "бинго", "покерных клубов"? 15 мая 2009 украинским парламентом был принят Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине", со дня вступления в силу которым (25 июня 2009 года) на всей территории Украины запрещался игорный бизнес, а также участие в азартных играх, под которыми, в силу названного закона, понимаются игры, условием участия в которых является внесение игроком ставки, дающее возможность получить выигрыш (приз), и результат которых полностью или частично зависит от случайности", – пишет Пабат.