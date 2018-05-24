В Днепре сгорел зал игровых автоматов: есть пострадавшие (видео)
Развлекательное заведение располагался на первом этаже 9-этажного жилого дома
Ночью 24 мая в Днепре по улице Бердянской, что в Индустриальном районе города, загорелся зал игровых автоматов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.
Спасатели рассказали, что возгорание возникло внутри помещения. Сам зал игровых автоматов располагался на первом этаже 9-этажного жилого дома. Огонь повредил мебель и оргтехнику на площади 50 м.кв.
Продуктами горения отравилась жительница дома 1928 г.р., в квартиру которой проникал дым. От госпитализации она отказалась. Погибших нет.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Накануне сообщалось, что в Днепре произошел масштабный пожар на территории предприятия.
А в Киеве спасатели ликвидировали пожар в павильонах возле станции метро "Академгородок". Возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.
Также мы писали о крупном ЧП под Харьковом, где горел полигон твердых бытовых отходов.
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