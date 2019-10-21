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В Днепре ночью сгорели четыре автомобиля: появились фото и видео

21 октября, 10:43

Пожар произошел в гаражном кооперативе на улице Кротова

В Днепре, где недавно обстреляли Mercedes, сегодня ночью, 21 октября, произошел масштабный пожар – вспыхнули четыре автомобиля.

Как сообщает местное издание "Информатор", пламя охватило машины в гаражном кооперативе "Колос-3" на улице Бориса Кротова около 3:40. На место сразу же примчались спасатели, но к их приезду автомобили уже сгорели дотла. Еще одна машина получила повреждения.

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Что именно стало причиной возгорания, теперь будут выяснять правоохранители. В происшествии никто не пострадал.

Напомним, недавно в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества .

Кроме этого, в столице неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

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