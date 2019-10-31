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В Днепре обожженный мужчина просил помощи у прохожих: видео

31 октября, 14:50

Мужчина находился в помещении склада, когда тот загорелся

В Днепре, где ранее произошел серьезный пожар на заводе, обожженный человек просил помощи у прохожих, кричал и корчился от боли. Об этом рассказали сотрудники местной охранной фирмы. Они и вызвали полицию и скорую.

Как оказалось, пострадавший находился в помещении бывшего склада, когда тот загорелся. На борьбу с пожаром приехали сразу три спасательные бригады. А мужчину госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы.

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Напомним, вечером 28 октября в Днепре жители Левого берега услышали взрыв. Люди описывали свои ощущения – "будто от взрывной волны" и "похоже на землетрясение". Местные жители утверждали, что сначала произошел взрыв, а за ним последовал пожар в промышленной зоне.

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Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

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Днепр ожог пожары пострадавший

Источник: Сегодня

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