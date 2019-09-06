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Похищали людей: в Днепре копы "накрыли" банду вымогателей

6 сентября, 10:13

Организатором группировки оказался «вор в законе»

В Днепре полицейские разоблачили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. Одного из лидеров банды задержали при получении первой части денег от мужчины. Одновременно с этим в разных частях города копы поймали других членов группировки.

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Бандой управлял один из известных "воров в законе", который проживает на территории Турции. Именно он организовывал группировки, которые "работают" как на территории Украины, так и в других странах.

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В состав разоблаченной банды входили мужчины в возрасте 20-30 лет. Злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. Сейчас копы задержали пятерых членов группировки.

"Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас устанавливаются и другие участники банды.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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